شكرا لقرائتكم خبر عن شارقة الثقافة والأمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل عامين اختارت «يونيسكو» إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وهي مكانة لا تأتي إلا استحقاقاً للجهد والتخطيط والسهر. لقد وضعت «يونيسكو»، ومعها مؤسسات دولية عريقة، معاييرَ دقيقة لاختيار عاصمة الكتاب العالمية، هذه المعايير استوفتها الشارقة خلال مشوارها الطويل.

هذا الاختيار يرفع الهامات فخراً ويدخل الفرح والحبور إلى النفوس، ويشجّع على جعل الثقافة هدفاً، والكتاب رفيقاً.. وهذا كلّه لم يأت مصادفة، بل نتيجة متابعة حثيثة وعمل دؤوب من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فأضحت القراءة والشأن الثقافي مجسّدين في كل مشهد في الإمارة، وفي مكتبة كل بيت، ووعي كل طفل وشاب وشابة، وحتى في أخلاق المؤسسات وخططها للمستقبل، وفي طموح الأجيال واستقرار المجتمع ورفعته وتقدمه.

هذا كلّه كما ذكرنا يبعث على الفخر والزهوّ، لكنّه غير كافٍ، إذا لم تحطه باقة أمن وأمان وطمأنينة، تجعل هذا النشاط مبهجاً مسعداً، لاسيّما الآن، وفي زمن الجائحة «الكورونية»، وهذا نراه ماثلاً أمام أعيننا في كلّ مكان نرتاده في إمارة الجمال والثقافة، إمارة سلطان الخير والعطاء.. وها هو اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، يؤكّد أمام حشد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، أن التحدي كان كبيراً خلال الجائحة، خاصة أنها جديدة على جميع الدول، لكن القيادة العامة، عملت خلالها بجهد مكثف، واستطاعت استيعابها، وإحكام السيطرة عليها، بما وفرته من دوريات شرطية لتغطية المدينة على مدار الساعة.

هذا كما قلنا يبعث في النفس الطمأنينة، فلسنا قلقين، حتى لو أصيب أحد، وهذا ما نتمنّاه لأي إنسان، فإن أيديَ أمينة ستتلقّفه وتُعنى به، وتوصله إلى برّ التعافي، آمناً سالماً.

ورغم أنه في زمن الجائحة، كان هناك ضعاف نفوس، استغلّوها لممارسة جنح أو جرائم، فإن صناديد الشرطة كانوا لهم بالمرصاد، حيث كشفت المؤشرات عن انخفاض المؤشر الإستراتيجي في معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة، بنسبة 15%، وبمعدل 43.25 جريمة عن عام 2019 وانخفاض كبير بحوادث الطرق ومعدل وفياتها. وما أسهم في ذلك، كما أكّد الشامسي، عوامل حقّقت تلك النتائج الإيجابية، منها تطبيق معايير السلامة المرورية على الطرق الرئيسية التي تكثر بها الحوادث، وتغطية إمارة الشارقة بالدوريات الأمنية والمرورية على مدار الساعة.

الشارقة، فضلاً عن كونها سفيرة عربية للكتاب والثقافة العربية في كل بلاد العالم، أصبحت عنواناً كبيراً للأمان والاطمئنان، وكلّ ما يبعث على الهدوء والسكينة، فالأنشطة مستمرّة في كل المناحي، لا سيما الثقافي، حيث إن المراكز الأدبية، كبيت الشعر ومجلس الحيرة، وغيرهما، تمارس أنشطة أسبوعية مبهجة، مع الالتزام بكل الاحترازات.

القادم أجمل.. فإمارات الخير وشارقة البسمة، تعدان بالكثير.

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