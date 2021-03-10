شكرا لقرائتكم خبر عن ليت قوم الفضائيات يدركون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل دخلتَ اليوتيوب يوماً وفي ذهنك نزهة تربوية؟ أطفال العرب يستحقون ولو دقائق من نفائس الوقت العربي. ليت قوم الفضائيات يدركون. هل خامرتك أسئلة تدفعك إلى معرفة ما تبدعه البلدان المتقدمة ليصير صغارها في كل سنّ ذوي عقول أكبر من سنها؟ أولئك تقدموا لأنهم ترتعد فرائصهم رعباً إذا لاح لناظرهم شبح العبارة: «أرحام تدفع وأرض تبلع». المصير حتمي عند إهمال التربية. بلدان عربية عدة هكذا.

انقر عدسة البحث اليوتيوبية، اكتب بالإنجليزية: العلم للصغار، ستذهلك السلاسل والبرامج، الرسوم المتحركة، الفيديوهات، البرامج التفاعلية...ثم اطلب منها: العلم للأطفال. هنا تغدو البرامج مخصصة حسب الصفوف، من الأول ابتدائي إلى السادس. ستحتاج إلى وقت طويل لاستعراض العناوين. أنت أمام مجالات ومواد، إلى جانب التسلية: التجارب الفيزيائية والكيميائية، علوم البيئة، باختصار، كل ما تتصوره من ميادين الحياة العامة، وهل ينبغي لهم نسيان الآداب والفنون؟ أدب الأطفال غزير في كل اللغات، لكنهم أدخلوه العالم البديع السمعي البصري، وأعدوا برامج في «تاريخ أدب الأطفال». الفنون التشكيلية معارض بين أيدي الصغار. لم يدعوا ميداناً حتى السياسة؛ إذ كيف يكون سلوك الناس ديمقراطياً متسامحاً مؤهلاً للتعاون وعمل الفريق ومنفتحاً، إذا لم تزرع تلك المبادئ في تربية البذرة وتنميتها منذ البداية؟ ما يبدو أن الفضائيات العربية لا تدركه، هو أن الأمانة التي عليها حملها إزاء الأطفال، هي أن تلعب دور وزارتي التربية والتعليم، والثقافة، في آن. ما تراكم من الروائع لدى الإعلام السمعي البصري في الدول المتقدمة، تنطبق عليه المقولة: «روما لم تُبْن في ليلة»، فهل تسأل القنوات العربية نفسها: ماذا قدمت لأطفال العرب طوال العشرين عاماً الأخيرة؟ لا شك في أن الجواب الجاهز هو: إنتاج برامج الأطفال «ما يوكّلش عيش». هذا الكلام مقنع مفحم لو كانت المسلسلات، المعلومة الحال، متجلية على مئات الفضائيات العالمية ليل نهار.

أخطر ظاهرة في الرسوم المتحركة، القديمة دائماً، التي تقتنيها الفضائيات العربية، من اليابان وغيرها، التسلية الفارغة، حركة من دون بركة، مثل ألعاب كرة القدم وما إليها، مع الدبلجة الرديئة. تربية العقل الناقد والبحث العلمي والحس المعرفي والإحساس بالجمال، كلها يجب أن تزرع وتنمو في شخصية الطفل وتكوينه منذ نعومة الأظفار.

لزوم ما يلزم: النتيجة التوعوية: إذا لم تدرك الفضائيات فالناس لا محالة يدركون.

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