مصرع 11 وإصابة 31 شخصًا حصيلة حادثي "السخنة - السويس" و"أسيوط الغربي"



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 31 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في حادثي تصادم، أحدهما انقلاب أتوبيس بطريق "العين السخنة - السويس"، والثاني اصطدام سيارة لنقل المواد البترولية بسيارتين ميكروباص وملاكي بطريق "أسيوط الغربي" بالفيوم.

تلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق يفيد بانقلاب أتوبيس شرق الدلتا قادم من مدينة الزقازيق بطريق العين السخنة – السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف في السويس، 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين إلى مشرحة الأميري.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام لعلاج المصابين، لافتًا إلى أنه تم استدعاء جميع الأطباء للمشاركة في علاج مصابي الحادث.

وصرح الحفناوي، بأنه تم فتح غرفة العمليات بمستشفى السويس العام في حالة تدخل جراحي لمصابي الحادث، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذين استقبلتهم المستشفى ضمت 7 وفيات منهم طفلتين، و16 مصابًا.

وكان محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قد توجها إلى مستشفى الفيوم العام في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث طريق أسيوط الغربي بمستشفى الفيوم العام، والذي وقع نتيجة اصطدام سيارة لنقل المواد البترولية بسيارتين "ميكروباص، وملاكي"، ما أسفر عن إصابة 15 مواطنًا ومصرع 4 آخرين.

وذكر الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه فور وقوع الحادث جرى الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والضحايا إلى مستشفيي الفيوم العام وطامية المركزي.