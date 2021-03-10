وزير الخارجية الأمريكي يدين "التطهير العرقي" في تيجراي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، ما وصفه بممارسات تطهير عرقي" في منطقة تيجراي الإثيوبية.

وقال بلينكن، خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن "أولويات إدارة بايدن للسياسة الخارجية للولايات المتحدة" إن بلاده تدين ممارسات التطهير العرقي في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وشدد على ضرورة انسحاب القوات الإرترية من إقليم تيجراي الإثيوبي.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرًا اليوم الأربعاء، قالت فيه إن منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا وولايتي عفار وأمهرة المجاورتين شهدت نزوح أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص بسبب الصراع الذي شهدته المنطقة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الرقم لا يمثل العدد الإجمالي للأشخاص النازحين بسبب النزاع، حيث إنها كانت قادرة فقط على جمع البيانات في المواقع التي يمكن الوصول إليها.

ولا يشمل الرقم عشرات الآلاف من اللاجئين الذين فروا إلى البلدان المجاورة.