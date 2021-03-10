الثني: مستعدون لتسليم المهام للحكومة الليبية الجديدة متى شكلت اللجان المختصة



محمد اسماعيل - القاهرة - ليبيا - (أ ش أ)

أكدت الحكومة المؤقتة بطرالبس برئاسة عبدالله الثني أنها "على استعداد تام لتسليم المهام وكافة وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة".

ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الأربعاء، أن حكومة الثنى أعربت - في بيان - عن التهاني والتبريكات على التوافق وتقديم مصلحة الوطن والمواطن والخروج بحكومة وحدة وطنية لإخراج ليبيا من صراعات الانقسام السياسي الذي أثر سلبًا على حياة المواطن الليبي الذي عانى من تدني الخدمات في كافة المجالات نتيجة لهذا الصراع، وكذلك هنأت رئيس وأعضاء مجلس النواب على تحملهم المسؤولية الوطنية الكبيرة والتي نتج عنها فتح باب الحوار ووضع مصلحة الوطن والمواطن ضمن أولويات أهدافهم وتوافقهم على منح الثقة للحكومة التي كانت نتاج للوحدة الوطنية التي تميز بها الشعب الليبي.

تقدم عبد الله الثني وأعضاء حكومته بالتهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأعضاء حكومته على الثقة التي مُنحت لهم ودعمها بكل قوة لأجل إرجاع الحياة الكريمة للمواطن وتعود هيبة الدولة الليبية لوضعها الطبيعي.

وكان مجلس النواب الليبى وافق بالأغلبية على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية - برئاسة عبد الحميد دبيبة - المؤلفة من 35 وزارة، حتى 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات.