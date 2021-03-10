السعودية: إجراءات رادعة لحماية منشآتنا النفطية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد، وكالات)

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ إجراءات رادعة لحماية منشآتها النفطية، مؤكدةً أن الاعتداءات الفاشلة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وتنتهك القوانين الدولية، بينما شددت موسكو على ضرورة ألا ينزلق اليمن إلى الفوضى ونقطة اللاعودة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الأول، أن المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران تمثلان انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية وتستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي. ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى المجلس قوله في بيان «تابع مجلس الوزراء ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف الاعتداءات الإرهابية». وأضافت نقلاً عن البيان أن «الإجراءات تهدف إلى استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية». وشدد مجلس الوزراء أيضاً على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن ومصداقية القرارات الدولية.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي يزور الرياض حالياً، إن محاولات الاستهداف الفاشلة لميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو بالظهران، شرقي المملكة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية، وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأضاف: «ستتخذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ويوقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

وأكد بن فرحان أن إيران تواصل إمداد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة.

وقال: «نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، حيث إن تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة يعدان خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة»، مؤكداً دعم بلاده جهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة.

وقال بن فرحان إن: «المملكة ملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقاً للقانون الدولي والإنساني».

وعن السلاح النووي الإيراني، أكد الوزير السعودي أهمية عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وقال: «تؤيد المملكة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم تطوير إيران الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، ولاحترام استقلال وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أهمية الاستقرار في الخليج العربي، معبراً عن قلق موسكو إزاء تطورات الأوضاع في اليمن.

وأشار لافروف إلى ضرورة إنهاء الحرب في اليمن من خلال الحوار، قائلاً «نشدد على ألا ينزلق اليمن إلى الفوضى ونقطة اللاعودة»، وشدد على أن الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول. وأعرب لافروف في هذا الصدد عن دعم موسكو جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث.

وفي سياق آخر، أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين الاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وأكدت وزارة الخارجية التونسية أمس، أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها، وتقويضاً لاستقرار المنطقة، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية.