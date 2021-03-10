الأمم المتحدة تدعو إلى حل سلمي للنزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس أمس، إلى خفض التصعيد وإيجاد حل سلمي للنزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وقال بيرتيس في أول مؤتمر صحفي بمقر البعثة الدولية الجديدة بالخرطوم أمس، إن البيئة الجيوسياسية متزايدة التعقيد تعد تحدياً آخر للسودان، لاسيما التوتر على طول الحدود مع إثيوبيا، والاشتباكات المتقطعة والخطاب الساخن، وكذلك التقارير المتعلقة بتكثيف العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية.

وطالب بيرتيس المجتمع الدولي بأن يتبنى التزام السودان وإثيوبيا المعلن بشأن حل دبلوماسي لإنهاء الصراع في المناطق الحدودية بين الدولتين، مؤكداً دعمه لخفض التصعيد وإيجاد الحل السلمي لهذا النزاع.

وفي السياق، قال المسؤول الدولي إن الوصول إلى سودان مستقر لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود 3 جيوش، لكنه أشار إلى أنه ليس باستطاعة البعثة حل مشاكل السودان كلها، معتبراً أن الأمر في يد السودانيين أنفسهم، وأقر بالصعوبات التي تواجه المرحلة الانتقالية في السودان، التي قال إن بعضها يمتد تاريخه إلى مئات السنين، مما يتطلب تضافر الجهود لحلها، نافيا أن تكون للبعثة أي توجهات تنتقص من سيادة السودان، مؤكداً أنها تعمل وفقاً لأولويات السودان نفسه، وأن مهمتها ذات طابع أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي، وتتمثل في دعم الانتقال السياسي وعملية السلام وبناء السلام وحماية المدنيين وحشد الموارد لدعم العملية الانتقالية.

وعلى صعيد آخر، يصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى. وقال محمد الياس، سفير السودان بالقاهرة، لـ«الاتحاد» إن الوفد السوداني سيبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد عدداً من المسؤولين، بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير الري ياسر عباس، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إضافة إلى مدير المخابرات السوداني الفريق أول جمال عبد المجيد.

وأضاف السفير السوداني أن الزيارة تأتي تعبيرا عن إرادة سياسية قوية في البلدين للدفع بالعلاقات إلى التعاون والشراكة الاستراتيجية، في ظل ما هو متاح من الفرص، وما يواجهان من التحديات.