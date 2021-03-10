تعرف على أقوى 5 جيوش بالعالم في 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 مساءً - رغم تفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على معظم القطاعات في العالم ، شهد الترتيب العالمي لبعض الجيوش في 2021 بعض التغيرات، وبينما حققت جيوش دول أخرى تقدما في ترتيبها لقوتها العسكرية بين أقوى 139 جيشا حول العالم، وفقا لمجموعة من المعايير التي تقيم ما تمتلكه كل دولة من قوة بشرية واقتصادية وعتاد عسكري تقليدي.

وكانت اليابان من بين الدول التي حققت تقدما غير مسبوق، ليأتي جيشها بين أقوى 5 جيوش في العالم لـ 2021، بينما ظل ترتيب أقوى 4 جيوش في العالم دون تغيير، بحسب مجلة “ناشيونال إنترست”.

وتقول المجلة الأمريكية إن تقدم اليابان في ترتيبها عالميا يعتمد على عدة عوامل أبرزها نوعية الأسلحة التي يمتلكها جيشها برا وبحرا وجو، إضافة إلى القوة الاقتصادية وقوة الدعم اللوجيستي الهائلة التي تمتلكها.

وبحسب موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي، فإن أقوى 5 جيوش في العالم لهذا العام هي الجيش الأمريكي، والجيش الروسي، والجيش الصيني، إضافة إلى الجيشين الهندي والياباني.

1- الجيش الأمريكي

يأتي جيش الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، وفقا لتصنيف الموقع الأمريكي، ويتجاوز تعداد سكانها 332 مليون نسمة، بينهم 146 مليون قوة بشرية متاحة للعمل.

يصلح للخدمة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية 121 مليون نسمة وأكثر من 4 ملايين شخص يصلون إلى سن التجنيد سنويا.

عدد القوات العاملة للجيش الأمريكي 1.4 مليون جندي ونحو 845 ألف في قوات الاحتياط.

ميزانية دفاع الجيش الأمريكي 740 مليار دولار.

وتمتلك القوات الجوية الأمريكية أكثر من 13 ألف طائرة حربية بينها 1956 مقاتلة و761 طائرة هجومية و945 طائرة نقل عسكري وأكثر من 2700 طائرة تدريب و749 طائرة مهام خاصة وأكثر من 5400 مروحية بينها 904 مروحيات هجومية.

وتضم القوات البرية الأمريكية 6100 دبابة و40 ألف مدرعة و1500 مدفع ذاتي الحركة و1340 مدفعا ميدانيا و1365 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الأمريكي من 490 قطعة بحرية بينها 11 حاملة طائرات و68 غواصة و92 مدمرة و21 كورفيت و13 سفينة دورية و8 كاسحات ألغام.

يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 13 ألف و513 مطار و35 ميناء، وأسطول تجاري يتكون من 3 آلاف و673 سفينة، وتتجاوز مساحة الولايات المتحدة الأمريكية 9 ملايين و800 ألف كيلومتر مربع.

2- الجيش الروسي

وتعد روسيا أكبر دولة في العالم بمساحة تتجاوز 17 مليون كيلومتر مربع ويزيد عدد سكانها على 141 مليون نسمة بينهم أكثر من 69 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.ويصلح للخدمة العسكرية في روسيا 46 مليون نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.3 مليون نسمة.

عدد القوات العاملة للجيش الروسي يتجاوز مليون جندي إضافة إلى مليوني جندي في قوات الاحتياط.

ميزانية دفاع الجيش الروسي أكثر من 42 مليار دولار.

تمتلك القوات الجوية الروسية أكثر من 4 آلاف طائرة بينها 789 مقاتلة و742 طائرة هجومية و429 طائرة شحن عسكري و495 طائرة تدريب و130 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 1540 مروحية بينها 538 مروحية هجومية.

تضم القوات البرية الروسية 13 ألف دبابة وأكثر من 27 ألف مدرعة و6540 مدفعا ذاتي الحركة و4465 مدفعا ميدانيا و3860 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الروسي من 603 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و64 غواصة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفيت و55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية.

تمتلك روسيا 1218 مطارا في الخدمة و8 موانئ وأسطولا تجاريا يتكون من 2739 سفينة.

3- الجيش الصيني

يحتل الجيش الصيني المرتبة الثالثة بعد الجيشين الأمريكي والروسي، لكنه يواصل تطوير جميع أفرع قواته المسلحة ويستثمر في هذا المجال على نطاق واسع.

وتقول مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكي إن الصين تواصل تطوير عتادها العسكري برا وبحرا وجوا، إضافة إلى تطوير قدرات فائقة في مجال الطائرات الحربية.

وتخطط الصين لامتلاك أسطول قوي من مقاتلات وقاذفات الجيل السادس، التي تمكنها من فرض هيمنتها الجوية في حروب المستقبل.

ولفتت المجلة إلى أن تطوير الصين قدراتها البحرية يشمل تطوير مجموعات ضاربة لحاملات الطائرات التي يمكنها الإبحار إلى أي مكان حول العالم، إضافة إلى تطوير سفن السطح والغواصات الضخمة والغواصات الروبوتية.

ميزانية دفاع الجيش الصيني 178.2 مليار دولار.

ويتجاوز تعداد الصين 1.3 مليار نسمة بينهما 752 مليون قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية 617 مليون ويصل سن التجنيد سنويا أكثر من 19 مليون فرد.

ويتجاوز عدد جنود الجيش الصيني 3.3 مليون جندي بينهم 2.1 مليون قوات عاملة.

ويمتلك الجيش الصيني 3 آلاف و260 طائرة حربية متنوعة بينها قاذفات وطائرات هجومية ومروحيات، بينما تتكون قواته البرية من 3 آلاف و205 دبابة و35 ألف مدرعة و1970 مدفعا ذاتيا و1234 مدفعا ميدانيا و2250 راجمة صواريخ.

وتتكون القوات البحرية الصينية من 777 قطعة بحرية بينها حاملتي طائرات و79 غواصة و50 مدمرة و46 فرقاطة.

وتمتلك الصين قوة دعم لوجيستي هائلة تضم أسطول من السفن التجارية عددها 5 آلاف و594 سفينة إضافة إلى 22 ميناء و507 مطارات، ومساحة الدولة تزيد عن 9.5 مليون كيلومتر مربع.

4- الجيش الهندي

تشير الإحصاءات إلى وجود فجوة كبيرة بين قدرات الهند، التي يحتل جيشها المرتبة الرابعة عالميا، وبين أقوى 3 جيوش تسبقها في الترتيب العالمي.

ورغم ذلك فإن ترتيب الهند في هذه المرتبة يعتمد على ما تملكه من قوة عاملة هائلة وعدد من يصلحون للخدمة العسكرية بين سكانها.

كما تمتلك الهند قوة ضخمة من الدبابات، رغم أن بعضها ليس من الطرازات المتطورة، إضافة إلى قوة دفاع ساحلي جيدة وقوة مدفعية كبيرة.

ويضاف إلى ذلك مواصلة الهند استيراد أسلحة متطورة من الخارج وإبرام اتفاقية تتضمن حق تصنيع بعض الأسلحة محليا بصورة تمنحه القدرة على تحقيق الاعتماد على نفسها في التسليح مستقبلا.

يتجاوز تعداد سكان الهند 1.3 مليار نسمة، بينهم 623 مليون قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية 492 مليون نسمة، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 23 مليون نسمة.

ميزانية دفاع الجيش الهندي 73.6 مليار دولار.

ويتجاوز عدد جنود الجيش الهندي 5.1 مليون جندي بينهم 1.4 مليون قوات عاملة وأكثر من 2.5 مليون قوات شبه عسكرية.

تتكون القوات الجوية الهندية من 2119 طائرة حربية بينها مقاتلات وقاذفات وطائرات هجومية ومروحيات.

وتضم قواته البرية 4 آلاف و730 دبابة و10 آلاف مدرعة و100 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 4 آلاف مدفع ميداني و374 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الهندي من 285 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و10 مدمرات و13 فرقاطة و17 غواصة.

وتمتلك الهند أسطول تجاري مكون من 1731 سفينة و13 ميناء و346 مطارا، وتتجاوز مساحتها 3.2 مليون كيلومترا مربعا.

5- الجيش الياباني

أصبحت اليابان ضمن أقوى 5 جيوش في العالم لأول مرة هذا العام متخطية فرنسا في تصنيف 2020، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن تقدم اليابان في التصنيف يستند إلى قوتها الاقتصادية وميزانية دفاع ضخمة وبنية تحتية عسكرية مذهلة.

وتقول المجلة: “رغم امتلاك اليابان قوة جوية ضاربة ولديها أسطول حربي يمتلك مجموعة من أفضل السفن الحربية في العالم خاصة المدمرات والغواصات، إلا أنها لا تمتلك قوة برية ضخمة”.

وتشير إحصاءات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي إلى أن تعداد سكان اليابان أكثر من 125 مليون نسمة بينهم 53 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 43 مليون نسمة ويصل سن التجنيد سنويا 1.1 مليون نسمة.

وتتكون قوات الدفاع الذاتي اليابانية من 319 ألف جندي بينهم 250 ألف جندي قوة بشرية متاحة للعمل و14 ألف جندي قوات شبه عسكرية و55 ألف في قوات الاحتياط.

ميزانية دفاع الجيش الياباني 51.7 مليار دولار.

وتمتلك اليابان 1480 طائرة حربية بينها 256 مقاتلة متعددة المهام وطائرة اعتراضية، إضافة إلى 17 طائرة هجومية، و162 طائرة مهام خاصة و552 مروحية بينها 119 مروحية هجومية، وطائرات أخرى للتدريب والنقل العسكري.

تتكون القوات البرية اليابانية من نحو ألف دبابة و5 آلاف و500 مدرعة و214 مدفعا ذاتي الحركة و480 مدفعا ميدانيا و99 راجمة صواريخ.

تمتلك اليابان أسطولا حربيا يضم 155 قطعة بحرية بينها 4 حاملات مروحيات و37 مدمرة و6 كورفيتات و20 غواصة، إضافة إلى سفن أخرى كاسحة ألغام وسفن دورية.

تمتلك اليابان قوة دعم لوجيستي هائلة تضم أسطولا تجاريا مكونا من أكثر من 5 آلاف و17 سفينة حربية، و44 ميناء و175 مطارا، وتتجاوز مساحتها 377 ألف كيلومتر مربع.