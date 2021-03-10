صحيفة إسبانية: حكيمي تحول إلی “قنبلة” الانتقالات بالدوري الانجليزي

جدة - عبدالحي حسين - كشفت صحيفة “الاسبانيول” الاهتمام الكبير لعمالقة الدوري الانجليزي بالاستفادة من خدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، معنونة مقالها بـ “حكيمي تحول إلی “قنبلة” الانتقالات بالدوري الانجليزي”.

وشدد المصدر ذاته علی أن اهتمام كبريات الفرق الانجليزية بمدافع “الأسود”، والوضعية المالية الصعبة لفريق الانتر الايطالي، معطيات ترجح مغادرة حكيمي لـ”الكالشيو” بعد سنة واحدة من التحاقه.

ولفت المصدر ذاته الی اهتمام فريقي الأرسنال وتشيلسي باللاعب السابق للريال، الی جانب فرق اخری، قياسا مع المستويات الكبيرة التي يقدمها علی غرار ما بصم عليه مع دورتموند خلال تجربته السابقة.