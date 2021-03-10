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حصيلة حملة التلقيح ضد “كورونا” في المغرب.. أكثر من 4,08 ملايين مستفيد

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في نشرة اليومية، إنه تم تلقيح 4 ملايين و80 ألفا و9 أشخاص ضد “كوفيد-19” بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الأربعاء، فيما أخذ 854 ألفا و274 شخصا جرعتهم الثانية.

حملة التلقيح انطلقت قبل نحو 6 أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

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