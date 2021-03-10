مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

جدة - عبدالحي حسين - منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة، بالأغلبية، لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الليبية.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعلن “منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 132 نائبا، مع امتناع عضوين، وتغيب 36 عضوا عن الجلسة”.

وبدأ مجلس النواب الليبي، أول أمس الاثنين، في مدينة سرت (شرق ليبيا) جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الجديدة، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، التي تشكلت، مطلع فبراير الماضي.

وكان الدبيبة قد سلم، يوم الخميس الماضي، تشكيلته الحكومية، التي تضم 33 اسما، لهيأة رئاسة مجلس النواب، وذلك “التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة”.

وانتخب الدبيبة، في 5 فبراير الماضي، وزيرا أول للفترة الانتقالية بليبيا، من قبل 75 مندوبا ليبيا من كافة الأطياف، اجتمعوا، في جنيف في سويسرا، تحت رعاية الأمم المتحدة، كما انتخبوا مجلسا رئاسيا يتكون من ثلاثة أعضاء، برئاسة محمد المنفي.

وتتمثل مهمة هذه الحكومة في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات، المقررة في 24 دجنبر 2021.

كما تتمثل مهمتها، فضلا عن المصالحة، في الاستجابة لانتظارات الليبيين، الذين يعانون أزمة اقتصادية خطيرة، ناجمة، خصوصا، عن شح السيولة، والوقود، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتسارع معدل التضخم.