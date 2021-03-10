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تمديد العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى 8 أبريل في رأس الخيمة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة عن قرار تمديد العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى 8 أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

 

 وأعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي عن تمديد العمل بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الإمارة، من خلال تحديد الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 60 بالمئة، وخفض الطاقة الاستيعابية لوسائل المواصلات العامة ودور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية في الصالات المغلقة ومراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 50 بالمئة، كما تم تحديد الطاقة الاستيعابية للشواطئ والخدمات العامة والحدائق بنسبة 70 بالمئة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس.

 

 وناشد اللواء علي بن علوان النعيمي أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين مع التقيّد بلبس الكمامات في كافة الأماكن العامة، مؤكداً إلزام المطاعم والمقاهي بالتباعد الجسدي لمسافة مترين بين طاولات الطعام، وعدم السماح بالجلوس على طاولة واحدة لأكثر من 4 أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

 

 وأهاب بأفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالقرار والتقيّد بالعدد المحدد عند الاحتفال بعقد القران والمناسبات العائلية بـ «10» أشخاص فقط، و«20» شخصاً فقط في حالات العزاء وتشييع الجنائز، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، والجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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