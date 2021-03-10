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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: منح مجلس النواب الثقة لحكومته ينهي مرحلة الانقسام في البلاد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن منح مجلس النواب الثقة لحكومته الأربعاء، ينهي مرحلة الانقسام في البلاد.
وقال الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : "سيُسجل هذا اليوم في تاريخ ليبيا بانتهاء مرحلة الانقسام، وسنبدأ العمل من هذه اللحظة على إنجاز ما تعهدنا به أمام شعبنا".
وأضاف: "آن الأوان لطيّ صفحة الحروب والانقسام والاتجاه نحو الاستقرار والبناء".
وكانت حكومة الدبيبة نالت ثقة مجلس النواب في جلسة التصويت التي عقدت في سرت الأربعاء، بعد أن حصلت على أغلبية 132 نائباً.