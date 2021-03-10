"الشيوخ الفلبيني" يشيد بجهود محمد بن زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب مجلس الشيوخ الفلبيني، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ووجه المجلس الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما يقدمه من مساعدات مستدامة للفلبين، ودعمه للشعب الفلبيني في أوقات الأزمات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة الـ57 لمجلس الشيوخ الفلبيني، والذي أكد خلالها السناتور ريتشارد جوردون عن تقدير المجلس للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مساعدة الفلبينيين باستمرار في أوقات المحن والكوارث.

وقال جوردون إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنشأ مراكز صحية وأعاد بناء 18 مدرسة في سامار الشرقية في أعقاب إعصار يولاندا، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تقدم لقاحات فيروس كورونا بالمجان لجميع المقيمين على أراضيها، بمن فيهم الفلبينيون الذين يعملون في الدولة.

وفي الوقت ذاته، أكد السناتور بينج لاكسون دعمه لتبني قرار يعبر عن عميق تقدير مجلس الشيوخ لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال لاكسون إن مسؤولي الهلال الأحمر الإماراتي زاروا الفلبين في عام 2014 وقدموا مساعدات لنحو 171 مدينة وبلدية تضررت من إعصار يولاندا.