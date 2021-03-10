التحالف يدمر صاروخا حوثيا استهدف سكان مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، صوب حي سكني في مأرب.

وأوضح التحالف، في بيان، أن "الهدف الجوي المعادي هو صاروخ من نوع (سام 6) تابع لمليشيات الحوثي".

وأكد التحالف، على دعمه لـ"عمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب ضد مليشيات الحوثي".

وكان انفجار عنيف هز، مساء الأربعاء، مدينة مأرب، شرقي اليمن.



وقال سكان محليون لـ"الخليج 365"، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أطلقت صاروخا باليستيا على حي "المطار" السكني وسط المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وأشار السكان إلى أن سيارات الإسعاف والفرق الطبية اتجهت إلى مكان سقوط الصاروخ، فيما تضاربت الأنباء بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.



وبشكل متكرر، تعمدت مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية، إذ شهد الشهر الماضي عشرات الهجمات الدامية.



ويأتي الهجوم الصاروخي لمليشيات الحوثي على مأرب عقب ساعات من تحريض زعيمها عبدالملك الحوثي أتباعه على مواصلة المعركة.

وزعم الحوثي أن مخيمات النازحين هي "كذبة" في شرعنة واضحة لعملية القصف الإرهابي.

