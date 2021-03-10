عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء ماليزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا بحضور معالي هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا.



جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وفرص تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا وقيادتهما والحرص المستمر على دعم وتعزيز مجالات التعاون والعمل الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وشملت مذكرات التفاهم الثلاث مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين ومذكرة تفاهم حول إقامة علاقات تعاون دبلوماسي في مجال الأمن الغذائي ومذكرة تفاهم للتعاون في إنشاء كرسي أستاذية باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا.

حضر اللقاء أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.