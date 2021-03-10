مجلس الشيوخ الفلبيني يعرب عن تقديره لولي عهد أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب مجلس الشيوخ الفلبيني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يقدمه من مساعدات مستدامة للفلبين، ودعمه للشعب الفلبيني في أوقات الأزمات.



جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة الـ57 لمجلس الشيوخ الفلبيني والذي أكد خلالها السناتور ريتشارد جوردون عن تقدير المجلس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مساعدة الفلبينيين باستمرار في أوقات المحن والكوارث.

وقال جوردون إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنشأ مراكز صحية وأعاد بناء 18 مدرسة في سامار الشرقية في أعقاب إعصار يولاندا ..مشيرا إلى أن دولة الإمارات تقدم لقاحات فيروس كورونا بالمجان لجميع المقيمين على اراضيها، بمن فيهم الفلبينيون الذين يعملون في الدولة.

وفي الوقت ذاته أكد السناتور بينغ لاكسون دعمه لتبني قرار يعبر عن عميق تقدير مجلس الشيوخ لسمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وقال لاكسون إن مسؤولي الهلال الأحمر الإماراتي زاروا الفلبين في عام 2014 وقدموا مساعدات لنحو 171 مدينة وبلدية تضررت من إعصار يولاندا.