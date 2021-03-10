البحرين تستنكر بث قناة الجزيرة فيلماً تلفزيونياً مسيئاً للمملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، الأربعاء، أنها وجهت لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص) يوم الأحد، الموافق 7 مارس 2021م، لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار، واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا.



كما أعربت وزارة الخارجية عن استياء مملكة البحرين وشعبها الكريم من المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد التي توارثوها عن الأجداد والآباء على مر السنين، وهي معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نظمتها وأكدت عليها العهود والمواثيق والقوانين الدولية، وتهدد مصدر رزق الصيادين البحرينيين.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين، مواقف غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان.