خالد المحجوب: لا مجال لإعادة تجربة حكومة المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إنه لا مجال لإعادة تجربة حكومة المليشيات.



وأكد المحجوب في تصريحات إعلامية، أنه يدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وفقا للعين.

وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، على أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على سيادة البلاد وثرواتها ومنع التدخل الخارجي والقضاء على الإرهاب، مكررا رفض استمرار الاتفاقيات العسكرية مع تركيا.

وفي السياق ذاته، أكد عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن جلسة المجلس المقبلة ستنعقد الإثنين المقبل، في مدينة بنغازي لأداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية.

وتابع أن أولى مهام حكومة الوحدة الوطنية، ستكون إنهاء الانقسام المؤسساتي بين شرق البلاد وغربها.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات تجاوز وصل إلى 132 نائبًا.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.