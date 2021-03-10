رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: منح مجلس النواب الثقة لحكومته ينهي مرحلة الانقسام في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن منح مجلس النواب الثقة لحكومته الأربعاء، ينهي مرحلة الانقسام في البلاد .



وقال الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : "‏سيُسجل هذا اليوم في تاريخ ليبيا بانتهاء مرحلة الانقسام، وسنبدأ العمل من هذه اللحظة على إنجاز ما تعهدنا به أمام شعبنا ".

وأضاف: "آن الأوان لطيّ صفحة الحروب والانقسام والاتجاه نحو الاستقرار والبناء ".