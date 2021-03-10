مقتل 66 مسلحاً من طالبان بنيران الجيش الأفغاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أن القوات الحكومية قتلت عدداً كبيراً من مسلحي حركة طالبان في منطقتي "ارغنداب" و"جيري" بإقليم قندهار، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وأضافت الوزارة اليوم، أن قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية، بدعم من سلاح الجو الأفغاني، شنت عملية تطهير في إقليم قندهار. وقتل 31 شخصاً، على الأقل، من طالبان وأصيب 8 آخرون في المناوشات.

وتابعت الوزارة بالقول إنه تم تدمير ثلاث مركبات لطالبان وبعض الأسلحة والذخيرة خلال المعركة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الوزارة في بيان آخر مقتل 35 مسلحاً من طالبان في إقليم زابول جنوب البلاد.

ولم تعلق جماعة طالبان على الحادثين.