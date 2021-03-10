المملكة السعودية تصرف معونات لـ10 ملايين مواطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف برنامج "حساب المواطن" السعودي الحكومي، عن حصول 10.5 مليون مواطن سعودي على مساعدات نقدية من البرنامج، الذي يهدف لتخفيف الأعباء وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.



وأعلن البرنامج، في بيان له اليوم الأربعاء، إيداع 1.9 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)؛ وذلك لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مارس (آذار).

وأوضح أن تعويضات الدفعات السابقة، بلغت 16.4 مليون ريال، مشيراً إلى أن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

هذا وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن وصول إجمالي مبلغ الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرامج، حتى الدفعة الـ40 في شهر مارس (آذار) الجاري، إلى 92 مليار ريال.