اخبار العالم

محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  فى قصره  فى زعبيل مساء اليوم  محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الصديقة الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى الدولة.

 

وقد رحب بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيف متمنيا له زيارة ناجحة للدولة تثمر نتائج طيبة على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

 

وتطرق الحديث الى همية الشراكة الاستثمارية فى قطاعات الموانئ والطاقة النظيفة والتصنيع والامن الغذائي وغيرها من المجالات المتاحة لدى البلدين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا