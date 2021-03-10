أمام محمد بن راشد .. عدد من القضاة الجدد المعينين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس القضاء في دبي أدى عدد من القضاة الجدد المعينين في محاكم دبي اليمين القانونية ..فقد أقسم قاض في محكمة التمييز وعشرة قضاة في المحكمة الابتدائية بالله العظيم أن يحكموا بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمتة وأن يحارموا التشريعات السارية.



ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة الجدد إلى أن يكونوا مثالا للنزاهة والحياد في جميع القضايا التي ينظرون فيها وأن يراعوا مخافة الله ويحفظوا لكل صاحب حق حقه وأن يحترموا حقوق الإنسان وكرامته.

وأكد على استقلالية القضاء في دولتنا وسيادة القانون فوق الجميع دون تمييز أو محاباة.

حضر مراسم أداء القسم التي جرت في قصر في زعبيل مساء اليوم سعادة عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي وسعادة اللواء طارش عيد المنصوري مدير محاكم دبي وسعادة خليفة بن ديماس أمين عام مجلس القضاء في دبي.