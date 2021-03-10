شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الدولي: لا قانون في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شن المرصد الدولي لحقوق الإنسان، هجوما ضاريا على النظام التركي، مؤكدا أن القانون غائب عن البلاد منذ عام 2016. وقال المرصد خلال مؤتمر دولي حول القضاء في تركيا عبر الفيديو اليوم (الأربعاء)، أن النظام الحاكم استغل محاولة الانقلاب عام 2016 لإسكات المعارضة.

وأضاف أن السلطات التركية خططت للسيطرة على القضاء قبل محاولة الانقلاب سنة 2016، مشدداً على أن تركيا لم تعد دولة قانون منذ محاولة الانقلاب في 2016.

من جهته، أوضح القاضي التركي اللاجئ يافوز أيدين، أن «السلطات التركية كانت تعد لفصل آلاف القضاة قبل محاولة الانقلاب بفترة طويلة». وأكد أن أكثر من 500 قاض يقبعون في سجون تركيا. وأضاف: نمت والآلاف من زملائي قضاة واستيقظنا إرهابيين. فيما شددت جمعية القضاة الأوروبيين على أن القضاء في تركيا ليس نزيهاً وتدخل السلطات جعل المحاكمات زائفة.

يذكر أن تركيا تتهم فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 والتي قتل خلالها 250 شخصاً، وهو ما ينفيه غولن جملة وتفصيلا.