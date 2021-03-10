شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يحذر من مخطط «الإخوان» لضرب الاستقرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم الجيش الجزائري للمرة الأولى وبشكل مباشر «جبهة الإنقاذ» المحظورة، بالتخطيط لضرب استقرار البلاد. وكشفت مجلة «الجيش» الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في الجزائر، في عددها الصادر الأربعاء، عن أن «جبهة الإنقاذ الإخوانية» و«أذرعها الإرهابية» هم أول من تبنى ورفع شعارات مسيئة للجيش في تظاهرات الحراك الشعبي، ووصفتها أيضاً بـ«خفافيش الظلام التي تستثمر في الوباء والحراك». وانتقدت المجلة ما سمته «تضامن الإسلامويين والعلمانيين الأحرار» في إشارة إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية التي تقودها «جبهة الإنقاذ» المحظورة وبعض أطراف المعارضة من ذوي التوجه العلماني، والمرتبطة بشكل مباشر بحركة «رشاد» الإرهابية التي مقرها سويسرا. ومما ورد في المجلة، أنه «لا غرابة إن وجدنا منظمات إسلاموية إرهابية تتضامن مع العلمانيين الأحرار الذين يريدون الديمقراطية الأوليغارشية»، متسائلة في الوقت ذاته عن «سر اتحاد الأعداء التاريخيين والأبديين الذين تفرقهم الأيديولوجيات والأهداف ضد الجيش؟». وأبدت المجلة دهشتها من حديث البعض عن «دولة عسكرية»، وتساءلت: «أين توجد هذه الدولة العسكرية التي رفض (الأحرار) وجودها وينددون بممارستها؟». وكشفت المجلة في المقابل عن أن الخونة والجواسيس اندسوا في أوساط الجماهير رافعين ومرددين شعاراً أقل ما يقال عنه «أخرق» وهو «دولة مدنية لا عسكرية». واعتبرت أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة: «لم تعجب محترفي التضليل». وذكرت أن «الأطراف التي ترفض بناء جزائر قوية بلا فساد تشبه خفافيش تهوى الظلام والسواد، وتستثمر حتى في الحراك والوباء، سلاحها التفرقة، ومشروعها فك روابط اللحمة بين الشعب وجيشه وإعادة النظر في كل ثوابت الأمة وفي مقدمتها النهج النوفمبري الأصيل». وأكدت أن مواقف الجزائر الدولية والإقليمية الثابتة «أحرجت وأزعجت أطرافاً كثيرة راحت تجند بيادقها ومرتزقتها وإعلامها علها تخفف من الصدمة وتحفظ ماء الوجه ثم تشكك في مواقف الجزائر الراسخة» وفق ما ورد في المجلة التي أشارت أيضاً إلى مواقف الجزائر من الأزمتين الليبية والمالية و«مساندتها في حل مشاكلهما بالطرق السلمية».