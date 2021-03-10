شكرا لقرائتكم خبر عن لولا دا سيلفا: لا تخافوا مني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الحالي جاير بولسونارو، الأربعاء لإخفاقات الحكومة في جائحة كوفيد-19 والاقتصاد، لكنه تجنب إعطاء تلميحات حول ما إذا كان سيترشح مرة أخرى للرئاسة العام المقبل.

وفي حديثه لأول مرة منذ أن ألغى قاض كبير عقوبتيه يوم الاثنين، قال الزعيم اليساري الذي حكم بين عامي 2003 و 2010 إنه يجب منع بولسونارو من إعادة انتخابه، لكنه أضاف أن اختيار مرشح حزب العمال سيأتي فقط «في الوقت المناسب».

القيادي البالغ من العمر 75 عامًا لم يخرج نفسه من مجموعة مقدمي العروض المحتملين.

وقال دا سيلفا في مؤتمر صحفي في نقابة عمال المعادن التي ترأسها ذات مرة في ساو برناردو دو كامبو، خارج ساو باولو: «لا تخافوا مني»، مجادلًا بضرورة استئناف الحوار السياسي على الرغم من الانقسامات البرازيلية. «هذا البلد لا يهتم بالاقتصاد، وخلق فرص العمل، والأجور، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعليم، والشباب».

كما قال دا سيلفا إنه سيسعى للحصول على المشورة من قادة الأعمال والسياسيين ذوي الميول اليمينية بشأن مكافحة COVID-19 والمساعدات الحكومية أثناء الوباء وخلق فرص العمل.

وألغى قاضي المحكمة العليا، لويز إدسون فاشين، إدانتين ضد دا سيلفا بحجة أن القضيتين قد حوكما في ولاية قضائية خاطئة. وهذا يعني أن الحكم قد لا يؤثر على العديد من الإدانات الأخرى لرجال الأعمال والسياسيين الأقوياء التي اكتسحت أيضًا في تحقيقات تركز على شركة النفط العملاقة بيتروبراس التي تديرها الدولة.

(وكالات)