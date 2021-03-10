شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم شراء 100 مليون جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لمضاعفة طلبها من لقاح فيروس «كورونا» من شركة «جونسون أند جونسون» ذي الجرعة الواحدة وتشتري 100 مليون جرعة إضافية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس جو بايدن سيعلن الأمر خلال اجتماع في وقت لاحق مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي «جونسون أند جونسون» و«ميرك أند كو». ووافقت «ميرك» على التشارك مع «جونسون أند جونسون» في إنتاج اللقاح.

ودفعت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار بالفعل لشراء 100 مليون جرعة من «جونسون أند جونسون»، ولها أفضلية شراء 200 مليون جرعة إضافية. ويعمل بايدن على الإسراع في عملية التلقيح منذ تولي الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني. وأودى الوباء بحياة أكثر من 528 ألفاً في الولايات المتحدة.