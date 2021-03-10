شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة لـ «إسعاف دبي» من مجموعة القيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - الخليج

تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مؤخراً مركبة إسعاف متطورة ضمن مركبات «المستجيب الأول» من مجموعة القيسي لتنضم إلى أسطول مركبات المؤسسة، دعماً لخط الدفاع الأول في مهمته لتعزيز مبادئ الطب الطارئ في ظل جائحة كورونا. جاء ذلك خلال استقبال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي لخدمات الإسعاف» سالم أحمد القيسي رئيس مجموعة القيسي وعدد من المسؤولين في كلية مينا للإدارة، حيث تم تسليم المؤسسة المركبة. وأثنى خليفة الدراي على مبادرة مجموعة القيسي ودعمها للمؤسسة، مؤكداً أن أزمة كورونا أظهرت المعدن الطيب والأصيل لرجال الأعمال الذين لم يدخروا جهداً أو مالاً في الوقوف إلى جانب مؤسسة «دبي لخدمات الإسعاف».