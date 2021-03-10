شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «شؤون مواطني عجمان» و«أنجلو أربيان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، مذكرة تفاهم مع مجموعة «أنجلو أربيان» للرعاية الصحية ممثلة في مستشفى أمينة ومركز أمينة الطبي، ومركز كورنيش الشارقة الطبي، تتضمن تقديم خصومات كبيرة لخدمات الرعاية الصحية لمواطني إمارة عجمان.

وقع مذكرة التفاهم الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ومحمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «أنجلو أربيان» للرعاية الصحية، بحضور مريم علي المعمري المديرة التنفيذية لمكتب شؤون المواطنين، وفريق عمل مستشفى أمينة.

وأشار الشيخ عبدالله بن ماجد إلى أن المذكرة تتضمن تقديم خصومات كبيرة للمواطنين على خدمات الرعاية الصحية التي تشمل الاستشارات الطبية، وغسل الكلى، والعلاج الطبيعي، والمختبر والأشعة، مع الالتزام بتطبيق شروط مكتب شؤون المواطنين.

وأكد أنه بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، يسعى مكتب شؤون المواطنين إلى توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين ولاسيما الرعاية الصحية اللائقة في إطار الحرص على صحتهم وسلامتهم، لافتاً إلى حرص المكتب على عقد شراكات مع العديد من مؤسسات المجتمع، بما يعود بالنفع على مواطني الإمارة.

من جانبه أعرب محمد العمري عن سعادته بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب لدعم المواطنين على كافة المستويات.

وأضاف أن مجموعة «أنجلو أربيان» للرعاية الصحية يسرها أن تقدم جميع خدمات الرعاية الصحية للمواطنين مع مجموعة من الخصومات الكبيرة تناسب كثيراً من فئات المجتمع.