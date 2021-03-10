شكرا لقرائتكم خبر عن «دار البر» تطلق استراتيجية خمسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت جمعية دار البر، استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة القادمة، تستوحي دروس الجائحة وتداعياتها، وتتضمن رؤية استباقية في ابتكار أعمال تعود بالنفع العام على الإمارات وشعوب العالم، وتطلق باقة حافلة وقيّمة من المبادرات الاستراتيجية الخيرية والإنسانية والمجتمعية والتنموية، وتعمل على تحقيق استراتيجية للجمعية، نحو المساهمة في جهود الدولة؛ لتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية في حقول العمل الخيري والإنساني والتنموي المستدام، مع التحلي بالقدرة والمرونة والفاعلية في مواجهة الأزمات وإدارتها والاستجابة لها مستقبلاً.

وأكد محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، خلال إطلاق الاستراتيجية الجديدة، أمس الأول الثلاثاء، أن الرسالة المستهدفة في الاستراتيجية الجديدة؛ تقضي بتقديم خدمات نفعية برشاقة مؤسسية؛ لإسعاد المجتمعات حول العالم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل، وضمان استمرارية الأعمال.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المتجددة لـ«دار البر» تتضمن خمسة أهداف استراتيجية، إنسانية وخيرية وتنموية، الأول ينص على تقديم خدمات نفعية لإسعاد المجتمع الإماراتي، بما يضم من مواطنين ومقيمين، ويسعى الهدف الثاني إلى إبراز مبادئ الإسلام السمحة وتحفيظ القـــرآن الكريم، ويتمحور الهدف الثالث حول تنمية الإيرادات وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والهدف الرابع هو تعزيز السمعة المؤسسية للجمعية، والتواصل المجتمعي الفاعل والمثمر، وينصب الهدف الخامس للاستراتيجية على ترسيخ ثقافة الابتكار، والحوكمة المؤسسية.