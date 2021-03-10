شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء ماليزيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا بحضور هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وفرص تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

كذلك استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19».

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا وقيادتهما والحرص المستمر على دعم وتعزيز مجالات التعاون والعمل الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

قبيل ذلك.. وبحضور محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا.. تبادل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وهشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم الثلاث مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، ومذكرة تفاهم حول إقامة علاقات تعاون دبلوماسي في مجال الأمن الغذائي ، ومذكرة تفاهم للتعاون في إنشاء كرسي أستاذية باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا.

حضر اللقاء أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وخالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

(وام)