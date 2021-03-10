شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق برنامجاً أدبياً خلال شهر القراءة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برنامجاً أدبياً ضمن فعاليات شهر القراءة، بهدف دعم وتعزيز ثقافة القراءة لدى أفراد المجتمع كافة.

وقال الدكتور خالد الظاهر مدير الجامعة: إن إطلاق البرنامج يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من القراءة والتعلم أولويات لتنشئة الأجيال وتطوير شرائح المجتمع.

وأضاف أن دولة الإمارات لم تكتف بتحفيز أفراد المجتمع على القراءة، بل بادرت إلى سن قوانين ترسخ هذه الثقافة انطلاقاً من الأسرة ومروراً بمقاعد الدراسة ووصولاً إلى ميادين العمل عبر تطبيق مبادئ التعليم المستمر مدى الحياة.

وتنطلق مبادرات برنامج شهر القراءة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية من مكتبتها «بيت الحكمة» التي باتت تلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة المطالعة والاستفادة من الكنوز المعرفية التي تزخر بها الحضارة العربية الإسلامية ودعم رؤية الجامعة في خدمة المجتمع بجميع شرائحه عبر تقديم برامج رفيعة المستوى تلبي احتياجات المجتمع الثقافية والأدبية والعلمية.

وتشمل الفعاليات مسابقة «أنا الكتاب لخصني» التي يقدمها سعيد الكتبي مقدم سلسلة بيت الحكمة الافتراضية إلى جانب ندوة علمية بمشاركة مجموعة من الأدباء والأكاديميين بعنوان: «القراءة تطوير وتنوير».

كما تنظم الجامعة سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يديرها نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وتتناول كل جلسة من هذه السلسلة قراءة في كتاب من الكتب القيمة.

وتقوم الجامعة بالإعلان عن جميع تفاصيل أجندتها الخاصة بشهر القراءة عبر منصاتها الإلكترونية، كما ستقوم بإصدار كتاب خاص بهذه الفعاليات الثقافية والأدبية تحت عنوان «القراءة.. تطوير وتنوير».

(وام)