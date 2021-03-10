"إف بي آي" ينشر فيديو لشخص يزرع قنابل قرب الكونجرس قبل اقتحام الكابيتول

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" لقطات جديدة لرجل يشتبه بأنه زرع قنابل يدوية الصنع في واشنطن، في الخامس من يناير، عشية اقتحام الكونجرس، وذلك على أمل جمع معلومات تفضي إلى التعرف عليه.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره، وبثته قناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد للمشتبه به التقطتها كاميرات المراقبة في عدد من أحياء العاصمة الأمريكية. وبدا الرجل مرتديا سروالا أسود لكن وجهه بقي محجوبا بغطاء للرأس وبكمامة كان يضعها ونظارات شمسية، كما كان يضع قفازات ويحمل حقيبة ظهر بيده.

وسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن نشر صوراً للمشتبه به، بينت خصوصاً الحذاء الرياضي الذي كان ينتعله، وعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيفه.

ويشتبه بأن الرجل زرع قنابل يدوية الصنع قرب مراكز للحزبين الجمهوري والديمقراطي على مقربة من مقر الكونجرس.

ولم تنفجر القنابل، وربما اقتصر الهدف منها على إبعاد شرطة الكونجرس قبيل الاقتحام.

بدوره، قال ستيفن دانتوونو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: "نعتقد أن أحداً في مكان ما يملك معلومات لم يدرك إلى حد الآن أهميتها".

وأكد أن هذه القنابل اليدوية الصنع كانت "عبوات حقيقية وكان يمكن أن تنفجر وأن تتسبب بإصابات خطرة وبوفيات".

كان الآلاف من مناصري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد هاجموا مقر الكونجرس في السادس من يناير، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وقُتل خمسة أشخاص في الهجوم الذي تتزايد الشكوك في عفويته، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في اقتحام الكونجرس.