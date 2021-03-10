الشيوخ يوافق على مرشحة بايدن لوزارة الإسكان الأمريكية



محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء بأغلبية الأصوات على تعيين مارسيا فادج مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية، ما يجعلها أول امرأة سوداء البشرة تقود أحد أجهزة الحكومة الأمريكية منذ أكثر من 4 عقود.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الديمقراطية مارسيا فادج هي عضو مجلس النواب عن ولاية أوهايو، ودخلت الكونجرس للمرة الأولى عام 2008، واستطاعت اليوم الفوز بتصديق مجلس الشيوخ على وزارة مُتنازع عليها بعد أن تراجعت الروح المعنوية لموظفي الخدمة المدنية في هذه الوزارة تحت قيادة الوزير السابق بن كارسون الذي أزال قانون تطبيق الإسكان العادل وغيره من أشكال حماية الحقوق المدنية خلال إدارة ترامب.

وأضافت الصحيفة أن فادج، البالغة من العمر 68 عامًا، قالت خلال جلسة استماعها أمام الكونجرس في يناير الماضي أن أولوياتها في الوزارة تتضمن إنهاء ممارسات الإسكان التمييزية كجزء من تركيز إدارة بايدن على تفكيك الظلم العنصري النظامي وتعزيز امتلاك السود للمنازل، ضمن خطة أكبر للحد من الفجوة الثروة العنصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فادج كوزيرة للإسكان والتنمية الحضرية من المتوقع أن تعيد قانون عام 2013 الذي يهدف إلى منع قطاع الإسكان من سن سياسات، على الرغم من أنها تبدو محايدة تجاه العرق، إلا أنها لها تأثير سلبي على الأمريكيين السود واللاتينيين.

ونوهت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضا أن تعيد الوزارة العمل بلائحة أخرى من عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما تتطلب من المجتمعات تحديد ومعالجة العوائق التي تحول دون التكامل العرقي والتفاوت بين الأعراق في إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والوظائف والمدارس الجيدة أو المخاطرة بفقدان الحصول على التمويل الفيدرالي.