وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو قد يلتقي ولي العهد السعودي في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته المرتقبة لدولة الإمارات.

أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أن نتنياهو قد يلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته يوم الخميس إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن هناك اتصالات متقدمة جارية لترتيب عقد لقاء في أبو ظبي.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس وزراء البلاد، بنيامين نتنياهو، سيزور الإمارات غدًا الخميس، في إطار تعزيز جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان من المفترض أن يزور نتنياهو الإمارات في الشهر الماضي قبل أن يتم إرجاء الزيارة بسبب تفشي فيروس كورونا.