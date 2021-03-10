التسجيل الجمعة.. القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بالخارج ( رابط وخطوات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إطلاق حملة "سجل نفسك" على موقعها الإلكتروني، للعمالة المصرية بالخارج، وذلك منطلق اهتمام مصر بتحقيق التواصل الكامل فيما بين أبناء الوطن بالخارج وجميع الأجهزة التنفيذية والوزارات بمصر.

ووجه الوزير، خلال كلمته للمصريين العاملين بالخارج، التحية والتقدير لكل أبناء مصر في كل دول العالم، الذين حملوا راية الوطن في دول العمل التي يعملون بها بمهاراتهم وقدراتهم ، داعياً الله أن يجعلهم دائما زخراً للوطن.

ودعا سعفان، جميع العاملين المصريين بالخارج، إلى تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم.

وأضاف الوزير، أنه سيبدأ التسجيل اعتباراً من 12 مارس 2021، من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من الرابط التالي:

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