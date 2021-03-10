الدروع والخفة تكنيك محتجي ميانمار في مواجهة العنف

حمل المتظاهرون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، دروعًا محلية الصنع وتحركوا بمزيد من الحذر وخفة الحركة، لتكييف تكنيكاتهم مع العنف المتصاعد من قبل قوات الأمن، التي لا تتردد في استخدام القوة المميتة لتفريق الحشود.

وفي ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، خرج نحو ألف متظاهر إلى الشوارع، وأولئك في الطليعة يحملون دروعًا تحمل ثلاثة أصابع، رمز التحدي للحركة. ساروا لبضع دقائق فقط قبل تفرقهم، لتجنب مواجهة محتملة مع شرطة مكافحة الشغب. وقامت مجموعة أخرى بمظاهرة متنقلة، حيث سارت في الشوارع على دراجات نارية.

خراطيم الماء

استخدمت قوات الأمن التي تحاول منع الناس من التجمع، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في أغلب الأحيان، لكنها أطلقت أيضًا الذخيرة الحية على الحشود.

وخلفت حملة القمع أكثر من 60 قتيلا، لكنها فشلت في إبطاء الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد انقلاب الأول من فبراير، الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة.

توفي مدير مدرسة مشارك في حركة الاحتجاج الثلاثاء، لأسباب غير معروفة بعد أن اعتقلته قوات الأمن، بحسب تقارير إعلامية وناشط يعرفه.

كانت وفاة زاو ميات لين في الحجز هي الثانية في الأيام الأخيرة. كان عضوا في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية حزب Suu Kyi.

مسيرات الاحتجاج

فيما أصبح حدثًا يوميًا، نُظمت مسيرات احتجاجية الثلاثاء، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقعت احتجاجات في يي، وهي بلدة في ولاية مون في جنوب ميانمار، Kyaukpadaung، بلدة في وسط ميانمار، Mohnyin، بلدة في ولاية كاتشين في الشمال. و Myeik Taung في الجنوب الشرقي. وبحسب ما ورد استخدمت السلطات القوة في كل حالة.

ونفذت الشرطة المسلحة دوريات ليلية، وأطلقت صيحات الاستهجان، وإطلاق النار على المباني والقيام باعتقالات مستهدفة، في تكتيك يهدف على ما يبدو إلى بث الخوف، وإضعاف عزيمة المعارضين لسيطرة الجيش.