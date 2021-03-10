محكمة ماليزية تسمح للمسيحيين باستخدام كلمة "الله" في مطبوعاتهم

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قضت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الأربعاء، بالسماح باستخدام المسيحيين كلمة «الله» في المطبوعات الدينية، لتلغي بذلك حظرا تم فرضه عام 1986.

وقال القاضي نور بي «استخدام هذه الكلمات لن يعيق النظام العام».

ويشار إلى أنه يزداد في ماليزيا على نطاق واسع استخدام مصطلحات دينية مشتقة من اللغة العربية، ومن بين من يستخدمها بعض المسيحيين في ماليزيا والبالغ عددهم عددهم 6ر2 مليون شخص من مختلف المذاهب.

ويدين أغلبية المواطنين في ماليزيا بالإسلام، حيث تبلغ نسبتهم نحو 60% من إجمالي عدد المواطنين الذي يبلغ 32 مليون نسمة.



