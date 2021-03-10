بايدن يصدر أوامره بشراء 100 مليون جرعة من لقاح جونسون ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 07:49 مساءً - منذ 55 دقيقة

يواصل الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامج مواجهة فيروس كورونا الذي وعد بتنفيذه خلال فترة الانتخابات ، حيث أعلن بايدن، الأربعاء، عن خطط لشراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة “جونسون آند جونسون” ذي الجرعة الواحدة، مما قد يمنح الولايات المتحدة إمدادات أكثر كافية لتطعيم جميع سكان البلاد.

وسيوجه بايدن فريق الصحة والخدمات البشرية لديه، لشراء الجرعات الإضافية خلال اجتماع الأربعاء، مع المديرين التنفيذيين لشركتي “جونسون آند جونسون” و”ميرك”، وفقا لاثنين من مسؤولي الإدارة.

بايدن كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة في طريقها للحصول على جرعات من اللقاح كافية لتطعيم كل شخص بالغ في البلاد، بحلول نهاية مايو، بعد أن أعطت إدارة الغذاء والدواء الإذن باستخدام لقاح “جيه آند جيه”.

وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت بالفعل صفقات للحصول على جرعات كافية من اللقاح لكل شخص بالغ، حتى قبل إضافة لقاح “جيه آند جيه”، واتفقت مع شركتي “فايزر” و”مودرنا” على تأمين 200 مليون جرعة إضافية من لقاحيهما ضد كوفيد-19 بحلول نهاية شهر يوليو.

لكن وجود اتفاق مع “جيه آند جيه” على تأمين 100 مليون جرعة إضافية، يمكن أن يساعد في أن يكون بمثابة دعامة في حالة مواجهة “فايزر” و”مودرنا” مشكلات في التصنيع.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، أن شركة “جيه آند جيه” ستعمل مع شركة الأدوية المنافسة “ميرك”، لتسريع إنتاج اللقاح أحادي الجرعة.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه استند إلى قانون الإنتاج الدفاعي لتجهيز منشآت شركة “ميرك” لتصنيع اللقاح بأمان، وتخطط شركة “جيه آند جيه” لتشغيل مصانعها بدوام كامل، بهدف زيادة الإمدادات.

وحتى يوم الأربعاء، قدمت الهيئات الصحية الأميركية أكثر من 93.7 مليون حقنة لقاح، وأصبح أكثر من 32 مليون أميركي مطعمين بالكامل، فيما تلقى أكثر من 60 مليونا آخرين جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفق إحصائيات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.