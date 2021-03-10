واشنطن تؤكد: لن تُرفع العقوبات عن إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 07:49 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 6:40 مساءً

كشف المبعوث الأمريكي إلى إيران، “روب مالي”، أن إدارة الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، قد تدرس تخفيف بعض العقوبات فقط في حالة استئناف المحادثات بين الأطراف، وضمن عملية متبادلة، في إشارة إلى مفاوضات الاتفاق النووي.

كما شدد “مالي” على أن الولايات المتحدة، لن ترفع العقوبات عن إيران بشكل أحادي، مضيفاً: ” المحادثات المباشرة أكثر فعالية وتنطوي على احتمالات أقل لسوء الفهم، بالنسبة لواشنطن فالمضمون أهم من الشكل”.

وتأتي تصريحات “مالي” بعد ساعات من فرض الإدارة الامريكية عقوبات على قياديين في الحرس الثوري الإيراني، بسبب دورهما في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معتقلين وناشطين معارضين، خلال فترة الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد في تشرين الثاني 2019.

تزامناً، دعا الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، الولايات المتحدة إلى الإسراع بالعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيراً إلى أن الاتفاق بدأ بالتهاوي، وأنه في حال عودة واشنطن إليه فإن طهران ستعود إلى التزاماتها يشكل فوري.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب” قد أعلنت عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، والتي تسببت بخسائر وصلت إلى 150 مليار دولار، وفقاً لما أقر به “روحاني” في وقتٍ سابق.

في السياق ذاته، اعتبر “روحاني” أن الظروف مهيأة لعودة الأطراف السبع الموقعة على الاتفاق إلى التزاماتها السابقة، مضيفاً: “فور اتخاذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في العودة إلى التزاماتها سنعود نحن أيضا على الفور”.