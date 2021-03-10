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للمرة الأولى.. نتنياهو يزور الإمارات غدا الخميس

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 07:49 مساءً - منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأول زيارة له لدولة الإمارات غدا الخميس. وذلك قبل 10 أيام من انتخابات الكنيست التي تتقارب فيها بشدة فرص المتنافسين ، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (مكان)، اليوم الأربعاء.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو من الإمارات بشأن الزيارة التي أرجأها نتنياهو، الشهر الماضي، بسبب جائحة .

وقالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية: إن نتنياهو سيلتقي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتوجه إلى البحرين مثلما كان يعتزم خلال رحلته السابقة للخليج التي تأجلت في فبراير/ شباط.

وكانت إسرائيل أقامت علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين في سبتمبر/ أيلول الماضي، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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