برشلونة “يبحث” عن تكرار سيناريو 2017 وليفربول “يريد” تعويض الإخفاق في الدوري الإنجليزي

جدة - عبدالحي حسين - تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، إذ يواجه فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب بارك دي برانس، فيما يستضيف ليفربول الإنجليزي خصمه لايبزيغ الألماني في الأنفليد.

ويطمح برشلونة الإسباني إلى تكرار سيناريو عام 2017 أمام فريق باريس سان جيرمان، بعدما حقق الريمونتادا غير المتوقعة عقب خسارته ذهابا برباعية نظيفة، فيما سيبحث البارسيون عن التأهل فب ملعبهم، وتأكيد فوزهم ذهابا في الكامب نو.

ويسعى رفاقامة ميسي إلى تقديم أول هدية للعائد لابورتا بعد انتخابه رئيسا للفريق، إلا أن مهمتهم لن تكون سهلة، نظرا إلى أن الخسارة ذهابا كانت في ملعبهم برباعية.

ويغيب عن مباراة اليوم في صفوف الفريق الفرنسي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، فيما يستعيد خدمات الأرجنتيني دي ماريا، وسيبحث رفقاء مبابي عن تسجيل الهدف الأول مع بداية المباراة، لبعثرة أوراق كومان، وتسيير المباراة بشكل جيد.

وفي مباراة أخرى، يأمل ليفربول في تعويض خيبة الأمل، وسوء الحظ، الذي لحقه في الدوري الإنجليزي بالأنفيلد، بعد عدم تمكنه من تحقيق ولا انتصار في المباريات الأخيرة، ما يجعل كلوب يتخوف من سقوط جديد على ملعبه، سيكون قاسيا هذه المرة، بإخراجه من دوري الأبطال مبكرا.

ويسعى خصم الريدز لايبزيغ إلى استغلال المستوى المتراجع لليفر، لتحقيق الفوز عليه بعقر داره بأكثر من هدفين، وضمان مكان له في ربع النهاية.

وجدير بالذكر أن بروسيا دورتموند الألماني، وبورتو البرتغالي، قد تمكنا من بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال، بعد تعادل الأول بهدفين لمثلهما أمام إشبيلية، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين، والثاني “بورتو”، على الرغم من خسارته أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين، مستفيدا من الفوز ذهابا بهدفين لهدف.