جريمة قتل بشعة.. ثلاثيني ينهي حياة شاب بواسطة سلاح أبيض في بوعرفة

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت منطقة مشيط في مدينة بوعرفة، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، في الثلاثينات من عمره، على يد أحد جيرانه بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 31 سنة، راح ضحية خلاف نشب بينه والمشتبه فيه، قبل أن يتطور إلى جريمة قتل بشعة، إذ تلقى طعنات بواسطة سلاح أبيض، أسقطته جثة هامدة على الفور أمام باب منزل المشتبه فيه .

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، فيما تمت محاصرة منزل المشتبه فيه، وتوقيفه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة .

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي الحسن الثاني في بوعرفة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.