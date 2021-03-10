المنتخب الوطني لكرة الطائرة لأقل من 21 سنة يتأهل لبطولة العالم المقررة بإيطاليا وبلغاريا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة، عبر بلاغ نشرته بالصفحة الرسمية للجامعة، بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن تأهل المنتخب الوطني لكرة الطائرة لأقل من 21 سنة لبطولة العالم، المقررة بإيطاليا وبلغاريا ما بين 22 و30شتنبر المقبلين.

وأضاف البلاغ، أن المغرب كسب بطاقة التأهل للتظاهرة العالمية، بعد احتلاله الرتبة الثالثة ببطولة إفريقيا للأمم، التي احتضنتها مصر شهر فبراير الماضي، ونال برونزية البطولة القارية.

وتابع “الرتبة الثالثة قاريا مكنت المنتخب الوطني لكرة الطائرة لأقل من 21 سنة من تحسين ترتيبه عالميا، باحتلاله الصف العاشر على المستوى الدولي، من أصل 224 دولة، متقدما على منتخبات كبيرة في اللعبة.

وأردف البلاغ عينه، أن تأهل المغرب لبطولة العالم يعتبر إنجازا متميزا، نظرا لإكراهات الوضعية الوبائية التي فرضت توقف المنافسات، أمام إغلاق ملاعب وقاعات التداريب.

وأشار البلاغ ذاته أن منتخب كرة الطائرة شارك بلاعبين ناشئين، حيث تعد بطولة أمم إفريقيا أول مشاركة دولية لهم.

وختم البلاغ، بأن هذه الفئة العمرية حضرت بطولات العالم أربع مرات، في ولاية المكتب المديري الحالي بقيادة بشرى حجيج، بكل من تركيا 2013، التشيك 2015، البحرين 2019، إيطاليا بلغاريا 2021.