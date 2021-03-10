المغرب يعتمد لقاح “سبوتنيك V” ضد كورونا بعد مفاوضات بينه وروسيا

جدة - عبدالحي حسين - ذكرت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية في المغرب، اعتمدت لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

الخبر ذكره موقع روسيا اليوم، الذي أكد أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية أعلنت، في بيان لها، قرار تسجيل “سبوتنيك V” بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد مفاوضات بين وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وقادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أمس الثلاثاء، وبحضور سفير موسكو لدى المملكة، فاليريان شوفاييف.

وكانت اللجنة العلمية، التابعة لوزارة الصحة قد رخصت لاستخدام لقاحين جديدين لتطعيم المغاربة ضد فيروس كورونا المستجد. ويتعلق الأمر، وفق المعطيات، بلقاح “جونسون آند جونسون” الأمريكي، ولقاح “سبوتنيك V” الروسي.

وتعتمد السلطات الصحية لقاحين حتى الآن لتطعيم المغاربة ضد فيروس كورونا، هما اللقاح البريطاني “أسترازينيكا”، والصيني “سينوفارم”، إذ توصل المغرب بـ8 ملايين و500 ألف جرعة منهما.