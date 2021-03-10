الأردن.. 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 60 وفاة و6649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5106 وفيات و448851 إصابة .



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 64440 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 430 حالة، فيما غادرت 247 حالة .

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2369 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1819 بنسبة إشغال بلغت 35%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 519 بنسبة إشغال بلغت 44 %.