روسيا تتجاوز حاجز الـ 90 ألف وفاة بفيروس "كورونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 90 ألف حالة بعد تسجيل 466 حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل 336 وفاة أمس، ليبلغ العدد الإجمالي 90275 حالة وفاة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في أدنى حصيلة منذ مطلع أكتوبر الماضي بتسجيلها 9079 إصابة مقارنة بـ 9445 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و351 ألفا و553 إصابة، وتتوزع الإصابات الجديدة بين 83 اقليم من أصل أقاليم روسيا الـ85 وفي مقدمتها العاصمو موسكو والتي تعتبر بؤرة تفشي الوباء / 1116 أصابة جديدة/ ، مع بقاء 315 ألفا و 751 حالة نشطة، فيما تماثل 13350 مريضا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين ثلاثة ملايين و945 ألفا و 527 شخصا ، بالاضافة الى اجراء حتى اليوم أكثر من 113.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 146 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 510 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الاسبوعية عن ارتفاع عدد إصابات العالم بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، بنسبة 2٪ ، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6٪.

وانطلقت في روسيا شهر ديسمبر الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح " سبوتنيك V " والذي أدى إلى تراجع تدريجي في وتيرة تفشي فيروس " كورونا " في عموم البلاد