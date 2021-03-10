محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى قصره فى زعبيل مساء اليوم محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الصديقة الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى الدولة.



وقد رحب بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيف متمنيا له زيارة ناجحة للدولة تثمر نتائج طيبة على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

وتطرق الحديث الى همية الشراكة الاستثمارية فى قطاعات الموانئ والطاقة النظيفة والتصنيع والامن الغذائي وغيرها من المجالات المتاحة لدى البلدين.