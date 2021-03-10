محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

أعلن الإطفاء اليوم الأربعاء مقتل ثلاثة مهاجرين إثر اندلاع حريق بمنزل في مدينة ثيسالونيكي بشمال اليونان.



ووفقاً للمؤشرات، فإن الثلاثة من شمال أفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبنى الذي يعيشون فيه كان في حالة سيئة وغير مناسب.

وقال المتحدث باسم الإطفاء إن الشرطة تشتبه في أن سبب الوفاة استنشاق الدخان، في انتظار تقرير الطب الشرعي.

ويذكر أن الكثير من المهاجرين واللاجئين يعيشون في مبانٍ مهجورة بالمدن اليونانية الكبرى.